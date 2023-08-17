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20:00, 15 августа 2023 года Орловские сотрудники МЧС отправились в Крым Спасатели усилят территориальный пожарно-спасательный гарнизон.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Республику Крым отправился личный состав главного управления МЧС России по Орловской области. Всего в регионе направили пять человек личного состава из Орла и Ливен, а также пожарную машину.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в Крыму спасатели пробудут с 15 по 24 августа. Специалисты проследят за пожарной безопасностью на закрепленной территории.





Сергей Силаев



