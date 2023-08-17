четверг 17.08.2023 04:21:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

6:00, 16 августа 2023 года

Народные приметы. Как 16 августа не потерять деньги

16 августа православная церковь вспоминает преподобного Антония Римлянина, а в народном календаре это день Антона Вихровея.


Этот день предки называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Считали, что собранная 16 августа ягода исключительно сладкая.

Что не стоит делать в этот день:

- планировать уборку: считалось, что можно "вымести" весь достаток из дома;

- ссориться, особенно с родственниками;

- употреблять в пищу все животного происхождения: яйца, мясо, молоко и рыбу.

Что можно делать в этот день:

- проводить свадьбы, заключенный 16 августа брак будет долгим и счастливым;

- собирать ягоды и грибы.




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.