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6:00, 16 августа 2023 года Народные приметы. Как 16 августа не потерять деньги 16 августа православная церковь вспоминает преподобного Антония Римлянина, а в народном календаре это день Антона Вихровея.





Этот день предки называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Считали, что собранная 16 августа ягода исключительно сладкая.

Что не стоит делать в этот день: - планировать уборку: считалось, что можно "вымести" весь достаток из дома; - ссориться, особенно с родственниками; - употреблять в пищу все животного происхождения: яйца, мясо, молоко и рыбу. Что можно делать в этот день: - проводить свадьбы, заключенный 16 августа брак будет долгим и счастливым; - собирать ягоды и грибы.





Александра Бахтина



