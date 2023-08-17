Народные приметы. Как 16 августа не потерять деньги

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6:00, 16 августа 2023 года
Народные приметы. Как 16 августа не потерять деньги16 августа православная церковь вспоминает преподобного Антония Римлянина, а в народном календаре это день Антона Вихровея.
Этот день предки называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Считали, что собранная 16 августа ягода исключительно сладкая.
Что не стоит делать в этот день:
- планировать уборку: считалось, что можно "вымести" весь достаток из дома;
- ссориться, особенно с родственниками;
- употреблять в пищу все животного происхождения: яйца, мясо, молоко и рыбу.
Что можно делать в этот день:
- проводить свадьбы, заключенный 16 августа брак будет долгим и счастливым;
- собирать ягоды и грибы.
Александра Бахтина