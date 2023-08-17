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17:00, 15 августа 2023 года

Андрей Клычков встретился с членом Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Левичевым

Обсуждались вопросы готовности к единому дню голосования.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии России Николаем Левичевым 15 августа. В ее рамках обсуждались вопросы безопасности и готовности к единому дню голосования.

Глава региона отметил, что регион продолжает подготовку к проведению выборов губернатора Орловской области, которые пройдут в сентябре. В области 26 вакантных мандатов муниципальных депутатов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Руководство ЦИК дало высокую оценку деятельности избирательной комиссии Орловской области. Сегодня мы провели большое совещание на базе администрации Орловского муниципального округа с участниками и организаторами избирательного процесса всех уровней, - отметил Николай Левичев.


Сергей Силаев
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