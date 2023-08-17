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15:47, 15 августа 2023 года Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области взял на контроль ситуацию с отравлением подростка Правоохранительные органы продолжают разбираться в произошедшем.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский взял ситуацию с отравлением от передозировки лекарственными средствами 14-летнего подростка на контроль. Ранее он поступил в НКМЦ имени Круглой, сообщалось в телеграм-канале омбудсмена.



– Сейчас ребенок находится в педиатрическом отделении НКМЦ имени Круглой и идет на поправку. Говорить о причинах произошедшего пока преждевременно, - написал Домогатский.





Сергей Силаев



