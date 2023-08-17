Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области взял на контроль ситуацию с отравлением подростка
Правоохранительные органы продолжают разбираться в произошедшем.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский взял ситуацию с отравлением от передозировки лекарственными средствами 14-летнего подростка на контроль. Ранее он поступил в НКМЦ имени Круглой, сообщалось в телеграм-канале омбудсмена.
– Сейчас ребенок находится в педиатрическом отделении НКМЦ имени Круглой и идет на поправку. Говорить о причинах произошедшего пока преждевременно, - написалДомогатский.