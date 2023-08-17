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15:30, 15 августа 2023 года

Президент Путин назначил председателя Советского районного суда Орла

Должность занял Андрей Третьяков.

Фото: http://www.kremlin.ru

Указ глава государства подписал 14 августа. Судьи избираются на шестилетний срок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо председателя районного суда, указом Владимира Путина назначены еще пять судей. Судьей Болховского районного суда назначена Елена Резникова, Ливенского районного суда – Наталья Ревина, Ливенского районного суда – Наталья Ревина, Малоархангельского районного суда – Ирина Семендяева, судьями Советского районного суда – Олеся Богданец и Наталия Сергиенко.


Сергей Силаев
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