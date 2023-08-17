Орловский центр ветеранов войны и труда получил спецтранспорт
На Орловщине создают доступную среду для инвалидов.
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"
Сотрудники областного геронтологического центра ветеранов войны и труда теперь смогут перевозить своих подопечных на новом транспорте. Соцучреждение получило специальный автомобиль для транспортировки инвалидов-колясочников, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Многофункциональная машина оснащена кнопкой вызова и подъемником. В автомобиле смогут разместиться четыре пассажира с ограниченными возможностями здоровья.