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17:30, 15 августа 2023 года

В Орле начали благоустраивать памятник погибшим в боях за Родину

Мемориал расположен в Северном районе.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Северном районе областной столицы на пересечении переулка Артельного и улицы Михалицына стартовали работы у памятника "Воинам деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино погибшим в боях за Родину". В годы Великой Отечественной войны здесь находились деревни Верхнее и Нижнее Щекотихино. На фасаде выбито 38 фамилий – все Щекотихины.

Ранее жители обращались в администрацию Северного района по вопросу данного благоустройства. Теперь к нему подключились все. Ремонт производим хозспособом. Кто-то помогает материалами — привезли щебень, плитку, песок. Кто-то инструментами, кто-то руками. Планируется полностью обновить входную группу, сделать к памятнику дорожку, - цитирует пресс-служба администрации Орла замначальника теруправления Северного района Николая Персидского.


Сергей Силаев
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