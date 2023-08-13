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15:00, 13 августа 2023 года

Боевой топорик Судбищенской битвы поступил в Орловский краеведческий музей

В фонды культурного учреждения начали передавать первые предметы, найденные на месте сражения.

Фото: Орловский краеведческий музей

В фонды Орловского краеведческого музея начали передавать первые предметы, найденные специалистами на месте Судбищенской битвы.

Одним из наиболее интересных будущих экспонатов выступает боевой топорик. Как рассказали в соцсетях музея, найденный экспонат относится к типу топориков-чеканов. Его обушная часть имеет развитый выступ, а клинок острия был узколезвийным.

Все это позволяло развивать большое усилие на единицу площади, тем самым, оружие выполняло свою прямую задачу по преодолению защитного снаряжения и нанесения урона живой силе противника, - сообщили в музее.






Сергей Силаев
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