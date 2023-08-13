воскресенье 13.08.2023 14:48:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:00, 13 августа 2023 года

В Орловской области увеличилось поголовье лосей, белок и косуль

Такие данные представлены в докладе регионального правительства.

Фото: архив

Правительство Орловской области обнародовало доклад об экологической ситуации в Орловской области. Специалисты оценили динамику численности охотничьих ресурсов в регионе с 2014 по 2022 годы.

Так, поголовье лосей увеличилось с 603 до 1590 особей, благородного оленя – с 235 до 345, европейских косуль – с 4792 до 9517, белок – с 661 до 1298. Также за это время в два раза больше стало барсуков – специалисты насчитали 1062 особи.

Меньше на территории региона стало лисиц, бобров и тетеревов. Как сказано в докладе, многолетние колебания численности животных носят преимущественно естественный биологический характер. Снижение численности кабана вызвано необходимостью уменьшения плотности вида до 0,25 особей на одну тысячу гектаров в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.