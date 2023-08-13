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14:00, 13 августа 2023 года В Орловской области увеличилось поголовье лосей, белок и косуль Такие данные представлены в докладе регионального правительства.



Фото: архив

Правительство Орловской области обнародовало доклад об экологической ситуации в Орловской области. Специалисты оценили динамику численности охотничьих ресурсов в регионе с 2014 по 2022 годы.



Так, поголовье лосей увеличилось с 603 до 1590 особей, благородного оленя – с 235 до 345, европейских косуль – с 4792 до 9517, белок – с 661 до 1298. Также за это время в два раза больше стало барсуков – специалисты насчитали 1062 особи.



Меньше на территории региона стало лисиц, бобров и тетеревов. Как сказано в докладе, многолетние колебания численности животных носят преимущественно естественный биологический характер. Снижение численности кабана вызвано необходимостью уменьшения плотности вида до 0,25 особей на одну тысячу гектаров в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.





Сергей Силаев



