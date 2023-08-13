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13:00, 13 августа 2023 года

Центры занятости Орловской области помогли с профориентацией более 1300 подросткам

С начала лета за помощью обратились 662 человека.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С начала 2023 года центры занятости региона оказали услугу по профориентации для 1337 подростков. Почти половина из ребят обратилась за помощью с начала июня.

Центры занятости предлагают ряд услуг: тестирование на профессиональные склонности и возможности, беседы о востребованных профессиях, информирование о новых направлениях и образовательных учреждениях, где получают те или иные специальности. Также специалисты советуют, как сделать правильный выбор будущей профессии, проводят индивидуальные встречи и организуют массовые мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, сотрудники делают акцент на рабочих специальностях, наиболее актуальных на региональном рынке труда. Это слесари, токари, маляры, каменщики, трактористы, водители, продавцы. Молодые люди получают памятки и буклеты с советами психологов по выбору профессии.


Сергей Силаев
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