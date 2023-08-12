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15:00, 12 августа 2023 года

В Орловской области прошли соревнования по гандболу

На поле встретились шесть команд.

Фото: группа "ProSport57"

Турнир в рамках кубка Орловской области по гандболу среди мужчин состоялся в Шаблыкино. В нем приняли участие орловские и белорусские спортсмены. В каждом матче игроки провели на поле по два тайма.

О результатах соревнований рассказали в пресс-службе правительства региона. Так, по итогам всех игр лучшей стала вторая сборная орловской спортивной школы №4, на втором месте – шаблыкинские гандболисты, бронзу завоевала первая сборная орловской спортивной школы №4, а на четвертом месте оказалась команда из Беларуси "Колос-Горки".


Ксения Солоухина
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