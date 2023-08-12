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13:00, 12 августа 2023 года

В Орле ветеран Александр Ермишкин отметил вековой юбилей

На фронте он воевал с 19 лет.

Фото: пресс-служба мэрии

Орловца Александра Васильевича Ермишкина мобилизовали зимой 1942-го. Он был участником Сталинградской битвы, а также сражался с противником на рубеже "Купянск-Харьков". В 1943 году он стал командиром отделения в батальоне связи. Как рассказали в пресс-службе мэрии, фронтовик освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию. Победу встретил в Австрии. В послевоенные годы был начальником радиоэкспедиции Центральной группы войск армии.

За мужество и героизм Александра Васильевича наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта" и другими.

Поздравили ветерана со значимым событием представители городской администрации.


Ксения Солоухина
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