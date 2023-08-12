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11:00, 12 августа 2023 года В Орловской области досрочно завершится программа переселения жильцов из аварийных домов Из федерального бюджета на эти цели выделят более миллиарда рублей.



Фото:архив "Вестей"

В областную адресную программу переселения из ветхого жилья 2019-2025 годов включено 137 многоквартирных домов. Благодаря дополнительным средствам, которые выделят Орловской области из федерального бюджета, она закончится уже в этом году. По решению правительства РФ в регион поступит более миллиарда рублей.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в общей сложности переселят 3,2 тысячи человек, а также ликвидируют жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.





Ксения Солоухина



