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22:15, 11 августа 2023 года Родственники погибших участников СВО получат страховку по упрощенной форме Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит получение страховых выплат родственниками погибших в ходе СВО военнослужащих. Об этом сообщило информагентство "ТАСС".



Родственникам нужно предоставить справку установленной формы о смерти бойца, выданную в воинской части. Ждать выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно. Для выплаты устанавливается срок в 30 дней.



Также постановление касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, а также родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.





Артем Ежаков



