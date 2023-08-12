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10:00, 12 августа 2023 года В Новосильском районе завершается капремонт селезневской школы Работы планируют закончить к середине августа.



Фото: "Новосильские вести"

На обновление Селезневской СОШ в этом году выделили более четырех миллионов рублей. На данный момент подрядчик завершает второй этап ремонта.



Ранее в здании привели в порядок крышу и окна, оштукатурили и покрасили фасад, установили отмостку, а также заменили пожарную сигнализацию. Кроме того, в учреждение завезли необходимые средства обучения и мебель.



По информации пресс-службы областного правительства, работы выполняются качественно и в срок. Завершить их планируют 15 августа.





Ксения Солоухина



