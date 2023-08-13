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10:00, 13 августа 2023 года
ФК "Орел" примет молодежку курского "Авангарда"Матч состоится в рамках первенства союза федераций футбола "Центр".
Фото: архив "Вести-Орел"
ФК "Орел" продолжает борьбу за самые высокие места в первенстве союза федераций футбола "Центр". 13 августа в 18:30 на стадионе Ленина состоится календарная встреча турнира.
Соперник – молодежка курского "Авангарда". Матч первого круга закончился со счетом 4:1 в пользу "зелено-белых".
"Орлы" находятся в хорошей форме, одержав две победы подряд с общим счетом 13:1.
Анастасия Дорохова
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