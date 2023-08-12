|
|суббота 12.08.2023 09:59:41
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:00, 12 августа 2023 года
Орловские футболистки сыграют с тульским "Арсеналом"Матч пройдет в рамках предварительного этапа Первой лиги
Фото: архив "Вести-Орел"
Женская сборная Академии футбола имени Ю.П. Семина проведет домашний матч в рамках предварительного этапа Первой лиги. Соперник – женская сборная тульского "Арсенала".
Игра пройдет на запасном поле стадиона Ленина, начало – 16:00. Вход – бесплатный.
Это третий матч в рамках группового этапа турнира. На счету орловчанок – одна победа и одно поражение.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.