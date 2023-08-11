Главная » Новости



21:00, 11 августа 2023 года Мост в деревне Тайное под Орлом построен на 60 процентов Возводится переправа по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".



Фото: архив "Вести-Орел"

Рабочие "УПМК – 22" продолжают возведение моста в деревне Тайное. На этой неделе специалисты устанавливали балки пролетного строения. Осталось смонтировать три пролета, чтобы связать два берега.



Дорога от переправы уже отсыпана щебнем, в октябре здесь начнут укладывать асфальт.



Официальное открытие переправы – летом следующего года. Стоимость – более 300 миллионов рублей.





