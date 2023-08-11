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17:37, 11 августа 2023 года

В Орловской области к отопительному сезону готово больше половины объектов

Тему подготовки инфраструктуры к холодам обсудили на комитете облсовета по промышленности и ЖКХ.

Фото: архив "Вести-Орел"

11 августа в Орловском облсовете прошло заседание комитета облсовета по промышленности и ЖКХ. С докладом о подготовке региона к отопительному сезону выступил замглавы профильного регдепартамента Сергей Латынин.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, Латынин назвал следующую статистику: к холодам готов 71% жилого фонда, 67,6% объектов соцсферы, 64% источников теплоснабжения. Высокие темпы подготовки в этом направлении показывают Ливны, а также Болховский, Ливенский и Хотынецкий районы.

Латынин также заявил о существенном снижении долгов перед энергоснабжающими организациями за топливно-энергетические ресурсы. По последним данным, цифра уменьшилась на 275,5 миллиона рублей до показателя в 664,9 миллиона.


Артем Ежаков
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