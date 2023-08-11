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21:30, 11 августа 2023 года В Орле в преддверии профессионального праздника чествовали строителей Специалистов наградили на торжественной церемонии в драмтеатре.





13 августа в России отметят День строителя. 10 августа специалистов этой профессии чествовали на торжественной церемонии в Орловском академическом театре. Поздравления принимали сотрудники "Орелстроя". У фирмы в этом году юбилей – 80 лет.



В торжественной обстановке строителей наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, Орловского облсовета и горсовета, мэрии Орла.





Ирина Костина



