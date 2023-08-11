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20:30, 11 августа 2023 года Группу молодых орловцев подозревают в краже машин и имущества из гаражей По уголовному делу проходят четыре человека.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области четырех человек 2003 – 2005 годов рождения подозревают в целом ряде преступлений. Подробности рассказали в региональном УМВД.



В двух случаях из гаражей пропали колеса, удочки, инструмент и другое имущество на общую сумму в 200 тысяч рублей. В то же время стало известно о пропаже в Северном районе Орла "Фольксвагена" и "пятых" "Жигулей". Также зарегистрировали очередную гаражную кражу – стоимость похищенного из бокса составила почти полмиллиона рублей.

"Орловец 2003 года рождения участвовал в четырех эпизодах преступной деятельности, кражу "Пятерки" совершил один. В двух других случаях в хищениях участвовали трое совершеннолетних знакомых, в одном – двое, а в краже из гаража в Орловском муниципальном округе принимали участие четверо молодых людей", – сообщили в полиции. Иномарку позднее нашли в гараже приятеля 20-летнего фигуранта. Часть вещей нашли в домах подозреваемых. "Жигули" сдали в металлолом.

Трое взрослых фигурантов были отпущены под подписку о невыезде. За несовершеннолетним подозреваемым присматривают ответственные лица.



Будучи под следствием, 20-летний молодой человек вытащил из припаркованного автомобиля имущества на 25 тысяч рублей. После этого меру пресечения сменили на домашний арест.





Артем Ежаков



