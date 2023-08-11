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16:16, 11 августа 2023 года В Орловском облсовете поддержали кандидатуру на должность уполномоченного по правам предпринимателей Ее ранее внес губернатор.



Фото из архива

Глава региона Андрей Клычков внес кандидатуру Евгения Лыкина в Орловский областной совет народных депутатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Вопрос обсуждали 11 августа на заседании комитета по промышленности и ЖКХ.



Комитет единогласно поддержал кандидатуру для назначения на должность бизнес-омбудсмена. Решение будет направлено в комитет по экономике областного совета.





Сергей Силаев



