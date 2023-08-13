Народные приметы: 13 августа нельзя рассказывать о своих доходах

|Главная » Новости
6:00, 13 августа 2023 года
Народные приметы: 13 августа нельзя рассказывать о своих доходахСегодня отмечается Евдокимов день.
Жизнь Евдокима была направлена на помощь ближним и угождение Господу. Дав обет целомудрия и безбрачия, он избегал общения с женщинами, старался с ними не разговаривать и даже на них не смотреть. Он глубоко чтил свою мать и часто вел с ней душеполезные беседы.
Что не стоит делать в этот день:
- Не стоит отказывать в помощи, особенно родственникам. Помощь в этот день может обернуться огромной удачей для человека;
- 13 августа не стоит рассказывать о своих успехах и достижениях, иначе люди с дурным глазом могут сглазить вас;
- Нельзя поднимать деньги на улице, особенно на перекрестках, они могут быть не потеряны, а специально подложены, чтобы избавиться от своих болезней, передав их другим;
- В этот день нужно оставить уборку и большую стирку.
Что можно делать 13 августа:
- Этот день отлично подходит для водных процедур. Необходимо сходить в баню и смыть с себя все дурное;
- Благоприятный день для крещения ребенка или взрослого;
- Отличный день для рукоделия;
- Занятия спортом в этот день принесут огромную пользу для здоровья.
Александра Бахтина