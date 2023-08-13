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6:00, 13 августа 2023 года

Народные приметы: 13 августа нельзя рассказывать о своих доходах

Сегодня отмечается Евдокимов день.


Жизнь Евдокима была направлена на помощь ближним и угождение Господу. Дав обет целомудрия и безбрачия, он избегал общения с женщинами, старался с ними не разговаривать и даже на них не смотреть. Он глубоко чтил свою мать и часто вел с ней душеполезные беседы.

Что не стоит делать в этот день:

- Не стоит отказывать в помощи, особенно родственникам. Помощь в этот день может обернуться огромной удачей для человека;

- 13 августа не стоит рассказывать о своих успехах и достижениях, иначе люди с дурным глазом могут сглазить вас;

- Нельзя поднимать деньги на улице, особенно на перекрестках, они могут быть не потеряны, а специально подложены, чтобы избавиться от своих болезней, передав их другим;

- В этот день нужно оставить уборку и большую стирку.

Что можно делать 13 августа:

- Этот день отлично подходит для водных процедур. Необходимо сходить в баню и смыть с себя все дурное;

- Благоприятный день для крещения ребенка или взрослого;

- Отличный день для рукоделия;

- Занятия спортом в этот день принесут огромную пользу для здоровья.

 




Александра Бахтина
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