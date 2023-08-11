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15:40, 11 августа 2023 года

Школа на Зеленина в Орле готова на 92%

Работы приняты почти на 86%.

Фото: соцсети Юрия Парахина

Речь о готовности самой большой школы Орла и области зашла на десятом расширенном заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного совета народных депутатов 11 августа. Доклад представил начальник управления строительства, дорожного хозяйства администрации Орла Никита Митряев.

Когда сдача школы? - задал вопрос председатель профильного комитета Виталий Рыбаков представителю мэрии.

По состоянию на сегодня фактическая готовность объекта составляет 92%, из них принято 85,7%. Стоит задача сдать школу к 1 сентября, - ответил Никита Митряев.

Митряев отметил, что в ежедневном режиме на объекте работают порядка 100 человек, материалы на стройплощадку завезены, оборудование для организации учебного процесса закуплено, около 70% находится на территории города Орла. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, устройство напольных покрытий, монтаж потолков. Также ведутся работы по благоустройству территории вокруг школы. В учебном заведении будут обучаться 1225 человек.


Сергей Силаев
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