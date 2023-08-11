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19:30, 11 августа 2023 года В Орловской области задержали серийного похитителя велосипедов Кражи вменяют 36-летнему мужчине.





Орловские полицейские установили подозреваемого в кражах велосипедов. Ранее с заявлениями о пропажах обратились жители Знаменки. Неизвестный перекусывал парковочные тросы и забирал транспорт. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.



36-летний фигурант оставил один из велосипедов у приятеля. Подозреваемый признался еще в трех кражах. Это имущество он продал.



Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.





Артем Ежаков



