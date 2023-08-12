Народные приметы: сон, который приснился 12 августа - вещий

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6:00, 12 августа 2023 года
Народные приметы: сон, который приснился 12 августа - вещийСегодня православная церковь вспоминает мученика Иоанна Воина.
Мощи святого Иоанна были положены в церкви в Константинополе. В Русской Церкви он почитается как помощник в скорбях и в житейских обстоятельствах.
В этот день есть определенные приметы и запреты, которые люди считают важными для соблюдения.
Что можно делать 12 августа:
- В этот день начинается сбор ежевики, хозяйки могут начинать варить варенье на зиму;
- Отличный день для заключения брака. Семья, созданная в этот день будет крепкой.
- Прекрасный день для уборки;
- 12 августа хороший день для работы. Предки считали, что в этот день прибавляются силы.
Что нельзя делать в этот день:
- Сны, которые приснились в этот день не стоит никому рассказывать до заката. Если вы расскажете о хорошем сне, он не сбудется, а если о плохом, то сбудется;
- В этот день нельзя переедать, иначе возникнут денежные трудности;
- Нельзя использовать острые предметы, так как это может привести к травмам.
Александра Бахтина