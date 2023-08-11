Под Орлом в селе Звягинки открыли сквер Памяти

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19:00, 11 августа 2023 года
Под Орлом в селе Звягинки открыли сквер ПамятиРанее объект победил в онлайн-голосовании.
Фото: архив "Вести-Орел"
11 августа в Звягинках открыли сквер Памяти. Это один из 10 проектов благоустройства, запланированных в Орловском округе в этом году.
Рабочие демонтировали ограждение братской могилы и установили новое. Появилась зеленая зона со скамейками. Также обновили дорожное полотно по улице Административной.
На благоустройство направили более четырех миллионов рублей. Ремонт вели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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