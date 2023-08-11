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19:00, 11 августа 2023 года Под Орлом в селе Звягинки открыли сквер Памяти Ранее объект победил в онлайн-голосовании.



Фото: архив "Вести-Орел"

11 августа в Звягинках открыли сквер Памяти. Это один из 10 проектов благоустройства, запланированных в Орловском округе в этом году.



Рабочие демонтировали ограждение братской могилы и установили новое. Появилась зеленая зона со скамейками. Также обновили дорожное полотно по улице Административной.



На благоустройство направили более четырех миллионов рублей. Ремонт вели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".





