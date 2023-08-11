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18:30, 11 августа 2023 года

Орловский Народный фронт и неравнодушные граждане отправили 17 машин на передовую

Недавно "за ленточку" уехал УАЗ, названный в честь Героя Советского Союза Марины Чечневой.


Трудовые коллективы и общественные организации Орловской области продолжают оказывать помощь участникам СВО. На передовую отправилась очередная "Буханка". УАЗик даже получил имя Марины Чечневой – знаменитой летчицы и героя СССР. Транспорт будет вывозить раненых с поля боя и служить на луганско-харьковском направлении.

Машину приобрели совместными усилиями "Народного фронта", центра туризма и экскурсий, бывших выпускников академии ФСО.

Это уже 17 машина, которая силами народного фронта и неравнодушных людей отправляется в зону СВО. Помимо техники отправляют дрова, воду и печки.

В апреле на передовую отправили модернизированную "Ниву", названную именем Валериана Соломатина – командира партизанского отряда Сопротивления, который громил фашистов во Франции.


Илья Кондрашов
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