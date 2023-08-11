До конца октября в Колпне преобразится территория "Озерки"
Проект благоустройства победил в конкурсе Минстроя России.
Фото: "Телеграммы из Орла"
"СБК-групп" продолжает работу над благоустройством общественной территории "Озерки" в Колпне. Проект победил в конкурсе Минстроя России и получил на реализацию порядка 80 миллионов рублей.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", проектом предусмотрено создание пешеходных дорожек, установка декоративного пешеходного мостика на ручье. Изюминкой "Озерков" станет водная рекреация – будут доступны аренда лодок, бювет, зимний каток.
Благоустройство выполнят до конца октября 2023 года.