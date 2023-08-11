Два района Орловской области доставили более трех тонн груза бойцам СВО
Посылки собирали в Малоархангельском и Краснозоренском районах.
Фото: пресс-служба областного правительства
Груз передали ребятам, выполняющим задачи на бахмутском направлении. В посылку вошли рации, тепловизоры, портативные устройства, горелки, баллоны. Также участники СВО получили продукты, медикаменты и воду.
– Ребята уже год участвуют в специальной военной операции, и мы стараемся регулярно их поддерживать. Помогать обживаться в новых местах дислокаций. Парни благодарят жителей Орловщины за постоянное содействие, - написалглава региона Андрей Клычков в социальных сетях.