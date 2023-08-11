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20:00, 11 августа 2023 года Два района Орловской области доставили более трех тонн груза бойцам СВО Посылки собирали в Малоархангельском и Краснозоренском районах.



Фото: пресс-служба областного правительства

Груз передали ребятам, выполняющим задачи на бахмутском направлении. В посылку вошли рации, тепловизоры, портативные устройства, горелки, баллоны. Также участники СВО получили продукты, медикаменты и воду.



– Ребята уже год участвуют в специальной военной операции, и мы стараемся регулярно их поддерживать. Помогать обживаться в новых местах дислокаций. Парни благодарят жителей Орловщины за постоянное содействие, - написал глава региона Андрей Клычков в социальных сетях.





Сергей Силаев



