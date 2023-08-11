Орловцам разрешили купаться в озере Светлая жизнь и на городском пляже
Проверку воды проводил Роспотребнадзор.
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Всего было взято 606 проб воды, которые специалисты исследовали на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические показатели. В итоге выдано 28 заключения о соответствии хон отдыха санитарным правилам.
По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора, помимо озера Светлая жизнь и пляжа в районе городского парка, орловцам могут купаться еще на 26 пляжах в муниципальных образованиях области. Пробы соответствуют нормативам по данным на 10 августа.