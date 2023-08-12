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5:00, 12 августа 2023 года Диетолог рассказал, как обезжиренные продукты влияют на набор веса Советами поделилась специалист Оксана Лаушкина.





Когда мы хотим сбросить вес, чаще всего идем в магазин за обезжиренным творогом, сметаной или йогуртами. При этом не подозреваем, что они наоборот помогут набрать лишний вес. Когда убирают жиры из продукта, думают, что он становится полезным, но это заблуждение. Когда производители обезжиривают продукт, он превращается в совершенно невкусный, и тогда им приходится добавлять углеводы. В свою очередь углеводы дают всплеск инсулина. Поэтому люди, которые соблюдают диеты, при этом едят обезжиренные продукты, не теряют вес. Жиры – нужные вещества, они участвуют в процессе терморегуляции, их нужно есть в умеренных количествах. А убирать жиры из кисломолочной продукции не нужно - это, наоборот, делает ее вредной.





Александра Бахтина



