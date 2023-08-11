В Орле сбили 86-летнего мужчину

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15:00, 11 августа 2023 года
В Орле сбили 86-летнего мужчинуДТП произошло на улице 4-й Курской.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Авария произошла 10 августа в 10.30. Водитель 65 лет ехал на "Шевроле" по улице 4-й Курской. Во время движения он наехал на пешехода.
Мужчина 86 лет переходил проезжую часть. Он получил телесные повреждения, ему потребовалась госпитализация, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Сергей Силаев
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