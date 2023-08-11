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14:30, 11 августа 2023 года Орловские дайверы вновь приехали покорять глубины Ладожского озера Цель экспедиции - создание документального фильма "Пароход времени" с использованием 3D-технологий.





Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и будет осуществлен в России впервые. Цель – привлечение внимания молодежи к отечественной истории, дополнение знания о материальной культуре Валаама первой половины XX века и ускорение развития подводной археологии в России.



Напомним, в 2019 году в Никоновской бухте острова Валаам участниками клуба "Диво" был найден пароход "Valamon Luostari", реквизированный финскими войсками на нужды флота. В рамках экспедиции дайверы проведут подводные исследования, подводные и надводные видеосъемки на месте, где был ранее найден затонувший корабль.





Юлия Опанасюк



