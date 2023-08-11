В Ливнах водитель мопеда столкнулся с открывшейся дверью стоящего авто

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12:30, 11 августа 2023 года
В Ливнах водитель мопеда столкнулся с открывшейся дверью стоящего авто35-летний мужчина получил телесные повреждения.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП произошло в 10 августа в 10.25 на улице Гайдара Ливен. Женщина на "Хендай Крета" остановилась и создала помеху для движения мимо проезжающего мопеда "Орион".
По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель мопеда получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.
Сергей Силаев
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