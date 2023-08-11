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12:00, 11 августа 2023 года

Все образовательные учреждения Советского района Орла прошли приемку к новому учебному году

Теперь настала очередь Железнодорожного района.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

До 16 августа комиссия, в которую входят представители Росгвардии, Ростехнадзора, ГИБДД и отделения по делам несовершеннолетних проверит все образовательные учреждения: школы, спортшколы, дома творчества, сады.

Специалисты оценивают антитеррористическую безопасность, пожарную и дорожную безопасность, а также готовность методических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все детские сады приняты в срок и без замечаний. Сейчас настала очередь школ. Все коллективы отлично подготовились к этому непростому этапу — у приемочной комиссии нет замечаний ни к документам, ни к зданиям. Все проработано до мелочей, и, конечно, большое за это спасибо! – отметила начальник общего образования администрации Орла Светлана Фетисова.


Сергей Силаев
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