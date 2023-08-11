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11:00, 11 августа 2023 года В Орле снимут фильм о восстановлении города после войны Победителем грантового конкурса стала "Бунинка".





Проект "Орел послевоенный" сотрудницы Орловской областной библиотеки имени Бунина Натальи Ставцевой стал победителем грантового конкурса. На его реализацию будут направлены федеральные средства.



Автор запланировал рассказать в картине об истории восстановления города после освобождения от оккупантов в 1943 году, а также жизни простых людей и трудовом подвиге орловцев. В фильм войдут воспоминания ветеранов труда, детей войны, на глазах которых восстанавливался Орел, сообщили в социальных сетях областной библиотеки.











Сергей Силаев



