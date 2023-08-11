Хотынецкий район Орловской области отметил 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
И 94-летие своего образования.
Фото: пресс-служба правительства региона
Торжественное мероприятие прошло в муниципальном образовании 10 августа. В нем приняли участие первые лица области. Участники почтили минутой молчания память погибших героев, а молодежь возложила гирлянду памяти к воинскому захоронению.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, за трудовые успехи награждены лучшие жители муниципального образования. Их отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора, а также наградами Орловского облсовета и районной администрации.