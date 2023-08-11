Губернатор Клычков присвоил звание "Ветеран труда" 75 орловцам
Указ подписан 9 августа.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Глава Орловской области Андрей Клычков подписал указ о присвоении звания "Ветеран труда" 75 жителям региона. За добросовестный труд отметили жителей Орла, Мценска, Ливен, Кромского, Краснозоренского, Колпнянского, Дмитровского, Верховского и Болховского районов региона.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", звание позволяет использовать ряд льгот. С ними можно ознакомиться по ссылке.