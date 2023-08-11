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13:30, 11 августа 2023 года Несколько десятков дворов благоустраивают в Орле Работы ведутся по нацпроекту и с помощью средств, дополнительно привлеченных в регион.



Фото: пресс-служба правительства региона

В областном центре в 2023 году ремонтируют 33 двора в рамках национального проекта Жилье и городская среда. Еще четыре десятка дворов благоустраивают за 300 миллионов рублей, привлеченных ранее.



В настоящее время на улицах Матросова и Полесской в стадии ремонта находятся 11 дворов. Здесь асфальт уложен на 80%, в такой же стадии готовности находятся тротуары и территории детских площадок. К сдаче уже готовы дворы №10-12 на улице Брестской, рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



