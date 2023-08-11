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10:30, 11 августа 2023 года

В районах Орловщины продолжают ремонтировать дороги

В ближайшее время работы начнутся в Малоархангельске.

Фото: "Шаблыкинский вестник"

На улице Советской Малоархангельска на участке в 1400 метров уложат тротуарную плитку. Работы начнутся на следующей неделе. Первый этап планируется завершить к концу ноября. На эти цели потратят пять миллионов рублей, а подрядчик уже найден.

По информации пресс-службы областного правительства, продолжаются работы и в Шаблыкинском районе. Внимание на дорогу обратили местные жители. На улице Толстого и в переулках Лесном и Сосновом никогда не было асфальта, а щебеночное покрытие доставляло неудобства. На ремонт по поручению главы региона Андрея Клычкова было выделено шесть миллионов рублей. Ремонт затронет почти километр дорог.


Сергей Силаев
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