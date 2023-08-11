Воспитанники Некрасовской школы-интерната стали подводниками
Знакомство с миром под водой проходило под контролем специалистов.
Благодаря победе регионального отделения ДОСААФ России в областном конкурсе на получение гранта ребятам удалось окунуться в воду. Для начала орловцы слушали теорию и знакомились с оборудованием, которое весит не меньше девяти килограммов.
Максимальная глубина в бассейне – четыре метра. Все погружения проходят в сопровождении дайвмастера – это правило обязательно. Из 94 ребят Некрасовской школы-интерната погрузиться в воду по собственному желанию захотели больше половины - 54 человека.