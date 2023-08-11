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10:00, 11 августа 2023 года Юные спортсменки в Орле играют в футбол с юношами Такие тренировки проходят регулярно.







В "Академии футбола имени Семина" девчонки тренируются наравне с ребятами. Наставник девочек Геннадий Лихачев уверен, что такие тренировки помогут его подопечным быстрее получить ценный опыт. В женской команде на площадке все вместе: и начинающие, и опытные.



Пока юные орловчанки только осваиваются в мире футбола, старшие – отстаивают честь региона в предварительном этапе первенства первой лиги.



Ближайший матч девочек Академии футбола против женской команды тульского "Арсенала" – в субботу 12 августа на запасном поле стадиона Ленина. Начало в 16:00. Вход свободный.





Анастасия Дорохова



