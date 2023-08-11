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2:00, 11 августа 2023 года Стала известна самая популярная соцсеть в России В нашей стране 86% населения пользуются социальными сетями или мессенджерами.



Фото: архив "Вести-Орел"

На первом месте расположилась популярная соцсеть "ВКонтакте". На нее россияне тратят 129 минут в сутки: общаются, слушают музыку и читают новости.



Второе место занял небезызвестный Tik Tok, по статистике он занимает 125 минут в сутки.



Третьим стал Telegram в этом мессенджере россияне проводят всего 123 минуты в сутки, рассказали в ВЦИОМ.



В среднем на соцсети тратят около 4,5 часа в день.





Александра Бахтина



