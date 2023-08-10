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20:13, 10 августа 2023 года

В Орле на фестивале "Русское лето" выступят Александр Иванов и группа "Рондо"

В областном центре праздник пройдет 19 августа.

Фото: архив "Вести-Орел"

Фестиваль музыки, творчества, спорта и единства “Русское лето” пройдет в стране с 12 августа по 8 сентября. В Орле праздник состоится 19 августа на площади Ленина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гостей ждут спортивные мероприятия, шоу с экстремальными силовыми номерами, конкурсы, выступления лучших орловских коллективов и исполнителей.

Кроме того, специальными гостями фестиваля станут Александр Иванов и группа "Рондо". 

Вход на все мероприятия будет свободным.


Ксения Солоухина
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