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20:13, 10 августа 2023 года В Орле на фестивале "Русское лето" выступят Александр Иванов и группа "Рондо" В областном центре праздник пройдет 19 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Фестиваль музыки, творчества, спорта и единства “Русское лето” пройдет в стране с 12 августа по 8 сентября. В Орле праздник состоится 19 августа на площади Ленина.



Как сообщает пресс-служба мэрии, гостей ждут спортивные мероприятия, шоу с экстремальными силовыми номерами, конкурсы, выступления лучших орловских коллективов и исполнителей.



Кроме того, специальными гостями фестиваля станут Александр Иванов и группа "Рондо".



Вход на все мероприятия будет свободным.





Ксения Солоухина



