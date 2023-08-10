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22:30, 10 августа 2023 года В Орловском округе продолжают преображаться общественные территории На ремонтные работы направлено 50 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Благоустройство в Орловском МО проходит в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. В порядок приводят дворы домов по улице Парковой в поселке Стрелецком и по улице Гагарина в Знаменке. Часть из них уже ожидает приемка.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", завершена реконструкция общественной территории у знаменского ДК "Олимп", многофункциональной площадки в поселке Дубовая Роща, а также детской спортплощадки в Хардиково.



Оценивать отремонтированные объекты специалисты будут вместе с местными жителями.





Ксения Солоухина



