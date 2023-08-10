Орловские аграрии установили два рекорда России

10 августа в Малоархангельском районе установили сразу два рекорда. Первый – максимальная продуктивность озимой пшеницы в России с результатом более 122 центнеров на гектар. Второй – самая высокая урожайность озимой пшеницы в России. Цифра составила 103,7 центнера на гектар.
Собрали озимую пшеницу высокотехнологичного сорта "Ермоловка". Это первый подобный сорт отечественной селекции, и рождение его зафиксировали на Орловщине. Ученые работали над ним с 2019 года.
Аграрии уже стремятся преодолеть цифру в 150 центнеров с гектара на сортах орловского биотипа.