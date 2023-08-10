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18:30, 10 августа 2023 года Орловскому храму передали спасенную от поругания икону "Царь Славы" Теперь святыне могут поклониться все прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы.



Фото: храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Вербник Хотынецкого района.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Вербник Хотынецкого района получил в дар спасенную от поругания в богоборческие годы икону "Царь Славы". Об этом сообщили в Орловской епархии.



Святыня написана в XIX веке. На ней изображены Господь Вседержитель, Пресвятая Богородица и Пророк и Креститель Иоанн.



Икону спасла одна благочестивая семья. Образ передавался из поколения в поколение, побывав в разных уголках страны.





Артем Ежаков



