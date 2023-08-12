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1:00, 12 августа 2023 года Роспотребнадзор расскажет орловцам, как купить качественные товары к школе Этому будет посвящена горячая линия.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 14 по 25 августа управление Роспотребнадзора по Орловской области проконсультирует граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.



Задать вопросы можно через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43.



По будням с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:45) звонки будут принимать по следующим телефонам: г. Орел: 8 (4862) 41-83-45, 8 (4862) 42-26-75; г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39; г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34; п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98; п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.



Телефон горячей линии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области": 8 (4862) 75-02-76.





Артем Ежаков



