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7:00, 11 августа 2023 года

Орловские школьники отправятся в "Артек" защищать свои проекты

Они стали финалистами образовательного проекта "Единой России" "Мир возможностей".

Фото: пресс-служба орловского облсовета

Орловские старшеклассники стали финалистами образовательного проекта "Единой России" "Мир возможностей". Теперь им предстоит защитить свои работы на крымском побережье.

Проект ученика школы №36 Макара Устинова – это открытые уроки на тему финансовой безопасности в цифровом мире. Молодой человек в доступной форме рассказал о методах защиты от мошенников.

Ученица колпнянского лицея Анна Ефремова расскажет о труде медиков в период пандемии коронавируса. Ее героиней стала терапевт Екатерина Речиц, отмеченная медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность». К слову, в прошлом году школьница также стала победителем конкурса с проектом о здоровом питании школьников.

Юные орловцы оказались в числе 110 финалистов, получивших путевку в Артек.

Также в рамках проекта «Мир возможностей» детский сад №90 города Орла победил в номинации "Ценности будущего в традициях народной культуры". Наградой стал комплект методических материалов и инвентаря, необходимого в работе с детьми.


Артем Ежаков
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